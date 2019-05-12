Почеттіно – про 4-е місце Тоттенхема в АПЛ: Це неймовірне досягнення

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно підсумував результати чемпіонату Англії в нинішньому сезоні.

"Хочу привітати моїх гравців. Вони – супергерої. На початку сезону ніхто б не повірив. Це неймовірне досягнення, я дуже пишаюся.

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Але ми ще не закінчили сезон. У нас буде три тижні на підготовку до фіналу Ліги чемпіонів, який стане одним з найважливіших матчів в нашій історії. Найкраща характеристика цього сезону – ніколи не здавайся. Дух команди був приголомшливим.

Зараз я розумію, що фінал Ліги чемпіонів – це особливий момент. Я насолоджуюся цим ще сильніше, ніж в середу. Тоді було багато емоцій, а зараз прийшло усвідомлення. Я насолоджуюся, дивлячись на ці фото і відео. Потрібно цінувати кожен момент", – цитує Почеттіно ВВС.

Нагадаємо, Тоттенхем посів 4 місце в нинішньому сезоні і гарантував собі участь у груповому етапі наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

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