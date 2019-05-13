Тоттенхэм отправил скаута просмотреть Дзаньоло

Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в Тоттенхэме.

Скаут Тоттенхэма летал на матч 37 тура Серии А Рома – Ювентус (2:0) и просматривал хавбека Николо Дзаньоло, сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шири.

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По информации источника, англичане остались довольны увиденным и попытаются подписать игрока сборной Италии.

Последним трансфером в Тоттенхэм из Ромы был Эрик Ламела, который состоялся в 2013 году. 1 июня аргентинец вместе с командой попытается выиграть Лигу чемпионов. В финале "шпорам" будет противостоять Ливерпуль.

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