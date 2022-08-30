"Шпори" на своєму офіційному сайті оголосили про викуп 24-річного аргентинця у Аталанти. Особистий контракт розрахований до літа 2027-го.

Конте розкрив просту умову, за якої Тоттенхем зможе боротись за медалі з Ман Сіті й Ліверпулем

Тоттенхем ще минулого літа орендував Ромеро з правом викупу. Чинний переможець Копа Амеріка відразу пробився у основу лондонців і провів непоганий сезон – один гол та один асист у 30 матчах. За інформацією ЗМІ, загальна вартість викупу Куті для лондонців склала 55 млн євро.

Додамо, що Тоттенхем вдало розпочав і новий розіграш АПЛ – 10 очок у 4 стартових турах. Ромеро відіграв 2 матчі з перших хвилин, а потім отримав травму паха.

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