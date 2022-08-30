"Шпоры" на своем официальном сайте объявили о выкупе 24-летнего аргентинца у Аталанты. Личный контракт рассчитан до лета 2027-го.

Конте раскрыл простое условие, при котором Тоттенхэм сможет бороться за медали с Ман Сити и Ливерпулем

Тоттенхэм еще прошлым летом арендовал Ромеро с правом выкупа. Действующий победитель Копа Америка сразу пробился в основу лондонцев и провел неплохой сезон – один гол и один ассист в 30 матчах. По информации СМИ, общая стоимость выкупа Кути для лондонцев составила 55 млн евро.

Добавим, что Тоттенхэм удачно начал и новый розыгрыш АПЛ – 10 очков в 4 стартовых турах. Ромеро отыграл 2 матча с первых минут, а затем получил травму паха.

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