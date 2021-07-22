Тоттенхем узгодив контракт з найкращим оборонцем Серії А, – журналіст
22 липня 23:51 - Читать на русском
"Шпори" надалі шукають підсилення на трансферному ринку. Всі шанси стати новачком має Крістіан Ромеро.
23-річний захисник, який виступає за Аталанту на правах оренди з Ювентуса, узгодив контракт з Тоттенхемом, стверджує журналіст Фабріціо Романо.
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За інформацією джерела, "шпори" та Ромеро домовились про особисту угоду до 2026 року. Наразі ведеться активний діалог між клубами щодо вартості трансферу Крістіана.
Зауважимо, аргентинця визнавали найкращим оборонцем Серії А минулого сезону. Тоді Крістіан Ромеро провів 31 поєдинок, двічі забивши та тричі асистувавши.
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