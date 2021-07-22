Півзахисник Евертона Бернард вирішив працевлаштуватись у новому для себе чемпіонаті.

28-річний бразилець став гравцем Шарджі, інформує офіційний сайт еміратського клубу.

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Бернард поставив свій підпис під контрактом терміном на два роки. Півзахисник виступатиме в команді з ОАЕ під 20 номером. Раніше гравцеві приписували інтерес від російського Зеніта.

Нагадаємо, Бернард виступав у Шахтарі протягом 2013-2018 років, звідки перебрався в Евертон. За "ірисок" бразець провів 84 поєдинки.

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