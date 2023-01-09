Уго Льорісу вже 36 років, але вік не став головною проблемою. Річ у тім, що рівень гри француза помітно знизився. Саме через це Тоттенхем вже працює над пошуками гравця, здатного замінити нинішнього капітана "шпор".

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Лондонці вже визначилися двома головними претендентами, повідомляє Goal. В обох випадках йдеться про одноклубників українських футболістів. Тоттенхем хоче бачити у своєму складі голкіпера Евертона та збірної Англії Джордона Пікфорда. Також на радарі іспанець Давід Райя із Брентфорда, в якому виступає Єгор Ярмолюк.

До слова, Уго Льоріс перейшов у Тоттенхем влітку 2012 року. Звісно, жодних титулів не вигравав. Найбільшим досягненням за 10 років можна вважати вихід у фінал Ліги чемпіонів.

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