Названий найкращий голкіпер 2022 року – Куртуа випередив героя ЧС, історична подія у топ-3
Голкіпер Реала Тібо Куртуа вдруге в кар'єрі став найкращим воротарем року за версією IFFHS. Хто увійшов у топ-10 за підсумками 2022-го – читайте в цій новині на "Футбол 24".
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) поставила 30-річного бельгійця на перше місце рейтингу. Партнер Андрія Луніна в Реалі набрав 125 очок і обійшов аргентинця Еміліано Мартінеса на 15 пунктів, повідомляє IFHHS.
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Це друга нагорода в кар'єрі Куртуа – за цим показником Тібо зрівнявся з Петером Шмейхелем. Вперше бельгійця визнали воротарем року в 2018-му. Голкіпер Севільї і збірної Марокко Ясін Буну посів третє місце. Вперше в історії воротар з Африки опинився у топ-3 кіперів року.
Топ-10 воротарів 2022 року заверсією IFFHS
1. Тібо Куртуа (Реал Мадрид, збірна Бельгії) – 125 очок.
2. Еміліано Мартінес (Астон Вілла, збірна Аргентини) – 110 очок.
3. Ясін Буну (Севілья, збірна Марокко) – 55 очок.
4. Домінік Ліваковіч (Динамо Загреб, збірна Хорватії) – 30 очок.
5. Уго Льоріс (Тоттенхем, збірна Франції) – 25 очок.
6. Войцех Щенсни (Ювентус, збірна Польщі) – 15 очок.
7-8. Ян Облак (Атлетіко Мадрид, збірна Словенії) – 10 очок.
7-8. Аліссон (Ліверпуль, збірна Бразилії) – 10 очок.
9-10. Джордан Пікфорд (Евертон, збірна Англії) – 5 очок
9-10. Майк Меньян (Мілан, збірна Франції) – 5 очок.
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