Голкіпер Реала Тібо Куртуа вдруге в кар'єрі став найкращим воротарем року за версією IFFHS. Хто увійшов у топ-10 за підсумками 2022-го – читайте в цій новині на "Футбол 24".

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) поставила 30-річного бельгійця на перше місце рейтингу. Партнер Андрія Луніна в Реалі набрав 125 очок і обійшов аргентинця Еміліано Мартінеса на 15 пунктів, повідомляє IFHHS.

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Це друга нагорода в кар'єрі Куртуа – за цим показником Тібо зрівнявся з Петером Шмейхелем. Вперше бельгійця визнали воротарем року в 2018-му. Голкіпер Севільї і збірної Марокко Ясін Буну посів третє місце. Вперше в історії воротар з Африки опинився у топ-3 кіперів року.

Топ-10 воротарів 2022 року заверсією IFFHS

1. Тібо Куртуа (Реал Мадрид, збірна Бельгії) – 125 очок.

2. Еміліано Мартінес (Астон Вілла, збірна Аргентини) – 110 очок.

3. Ясін Буну (Севілья, збірна Марокко) – 55 очок.

4. Домінік Ліваковіч (Динамо Загреб, збірна Хорватії) – 30 очок.

5. Уго Льоріс (Тоттенхем, збірна Франції) – 25 очок.

6. Войцех Щенсни (Ювентус, збірна Польщі) – 15 очок.

7-8. Ян Облак (Атлетіко Мадрид, збірна Словенії) – 10 очок.

7-8. Аліссон (Ліверпуль, збірна Бразилії) – 10 очок.

9-10. Джордан Пікфорд (Евертон, збірна Англії) – 5 очок

9-10. Майк Меньян (Мілан, збірна Франції) – 5 очок.

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