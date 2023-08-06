Англійський футбол організував черговий марафон допомоги Україні. Буквально вчора було проведено довгоочікуваний Game4Ukraine, в якому взяли участь Петр Чех, Єнс Леманн, Самуель Ето'О, Робер Пірес, Джек Вілшер, Клод Макелеле, Жерар Піке, Кларенс Зеєдорф, Арсен Венгер (як тренер) актори, співаки і ще вагон суперзірок. З нашого боку вийшли Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олександр Зінченко, Михайло Мудрик, Олег Лужний, Євген Коноплянка, Даріо Срна та Євген Левченко.

Команди Зінченка і Шевченка розійшлися миром у благодійному матчі для України – шедевр Зеєдорфа, Срна також забив

Сьогодні ж лондонські фани можуть переглянути більш звичний формат допомоги. Тоттенхем і Шахтар проведуть товариську зустріч, під час якої буде зібрано гроші для гуманітарного фонду Shakhtar Social. Лондонський клуб при цьому ще й зробить фінансовий внесок та додаткові пожертвування від чистого прибутку з продажу квитків.

Окрім цього, футболісти вийдуть у спеціальних футболках, які потім виставлять на аукціон, а отримані кошти підуть на допомогу Україні та українцям. Повідомлялося, що гроші дістануться і ЗСУ. У перерві ж фан Тоттенхема Джон Данн розкаже свою історію, як почав надавати гуманітарну допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення, відправляючи з Лондона медикаменти.

Квитки для українських біженців будуть безкоштовними, а гімн виконає Ольга Полякова. Словом, наша країна отримає фінансову, інформаційну й моральну підтримку з боку англійців. На матчі очікується близько 50 тисяч глядачів.

Поєдинок стане прощальним для легендарного Андрія Пятова. Також варто відзначити, що у складі Тоттенхема може вийти Манор Соломон – екс-вінгер Шахтаря, який провів попередній сезон у Фулхемі, написав теплі слова подяки донеччанам, хоча Сергія Палкіна цей хід не вразив. Гроші за трансфер "гірники" не отримали, однак авторитетний The Guardian повідомив, що клубу таки сплатять певну компенсацію – причому більшу її частину покриє ФІФА.

Окрім благодійних та символічних моментів, матч має і певне спортивне значення. Тоттенхем завершує підготовку до старту АПЛ, причому в команду прийшов новий тренер – Енджі Постекоглу. Для лондонців даний поєдинок є хорошою нагодою зробити останню перевірку.

У Патріка ван Леувена клопоти серйозніші. Шахтар вже розпочав новий сезон УПЛ – і поки що зовсім не вразив. Так, у "гірників" були величезні проблеми зі складом, однак більше тривожили тактичні ідеї та їхня реалізація з боку команди. Проти Металіста 1925 донеччани зіграли у доволі примітивні 4-4-2 з купою навісів та Сіканом у формальній ролі "десятки" – по факту ж він діяв як другий форвард, відкриваючись під гігантську кількість подач.

Із Вересом "помаранчево-чорні" спробували більш складний футбол у схемі 4-3-3, зі спробою перевантажувати фланги й тримати Сікана реальним інсайдом. У просуваннях з'явилися трикутники, однак із 40 атак у першому таймі Шахтар витиснув лишень 5 ударів. За весь матч було створено всього один момент.

Є питання і щодо гри без чистого опорника, і щодо зламу автобусів без Судакова з Ракицьким. Звісно, ці тактичні нюанси краще відпрацьовувати на рівних або слабших суперниках, але додатковий контрольний матч для Шахтаря зараз вкрай доречний. Зрештою, у ньому можна спробувати і контратакувальну модель, в якій працюватимуть у ЛЧ.

Словом, матч у Лондоні принесе користь по всіх напрямках.

Кадрова ситуація

Степаненко, Ракицький, Конопля, Швед, Петряк, Тотовицький і Борячук у заявку "гірників" не потрапили. Вони тренуються за індивідуальною програмою, відновлюючись від пошкоджень. Після 1-го туру УПЛ команда ще й втратила Бондаря – Валерій зламав ключицю й вилетів щонайменше на два місяці. До осені не слід чекати і на Судакова, якому вирізали апендицит.

Зате у склад повернувся Назарина. Він пропускав матчі у чемпіонаті через дискваліфікацію. Разом з ним поза заявкою перебував і Трубін, якого у Лондон таки взяли. А от чи вийде Анатолій на поле, враховуючи інформацію щодо його перемовин з Інтером? Будемо дивитись.

Орієнтовні склади на матч Тоттенхем – Шахтар

Тоттенхем: Вікаріо – Емерсон, Ромеро, Даєр, Регілон – Сарр, Хойб'єрг – Соломон, Меддісон, Сон – Кейн

Шахтар: Пятов – Гочолейшвілі, Лемкін, Матвієнко, Топалов – Криськів, Бондаренко, Сікан – Зубков, Траоре, Кащук

Прогноз "Футбол 24"

Очевидно, що Тоттенхем є фаворитом. Втім, не менш очевидно, що в цьому поєдинку ніхто не гратиме на результат. Зустріч матиме характер спарингу, тож не станемо робити прогноз на конкретний рахунок. Зробимо інший прогноз – у складі Шахтаря дебютує Лемкін.