Матч, как и онлайн-трансляция Тоттенхэм – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 16:00. Спарринг призван собрать средства на финансовую поддержку, гуманитарную и медицинскую помощь семьям по всей Украине. Хозяева со своей стороны также сделают дополнительный взнос с продажи билетов. Интриги этой встрече добавляет трансфер Манора Соломона, который перебрался из донецкого клуба в ряды "шпор". Где смотреть матч Тоттенхэм – Шахтер онлайн? Игру транслирует канал Xsport. Команды встречались ранее только в рамках триумфального для украинцев Кубка УЕФА 2008/09. "Горняки" на пути к завоеванию трофея прошли тогда в 1/8 финала, сыграв вничью в Лондоне и одержав победу дома.

Тоттенхэм – Шахтер: анонс и прогноз на матч за Украину

Анге Постекоглу дебютирует в роли главного тренера "шпор" на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Манор Соломон начинает со скамейки запасных, а стартовый состав лондонского клуба максимально приближен к основе. У Шахтера отмечаем последнее появление 39-летнего голкипера. Андрей Пятов выходит на свой прощальный матч за донецкую команду. В запасе же ждет дебюта израильский защитник Став Лемкин.

Тоттенхэм: Викарио – Эмерсон, Ромеро, Дэвис, Удоджи – Сарр, Хёйбьерг – Кулусевкски, Мэддисон, Сон – Кейн

Шахтер: Пятов – Гочолейшвили, Козик, Матвиенко, Топалов – Крыськив, Назарина, Бондаренко – Зубков, Сикан, Келси