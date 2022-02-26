В рамках суботньої програми 27-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2021/22, 27-й тур

Лідс – Тоттенхем – 0:4

Голи: Догерті, 10, Кулусевскі, 15, Кейн, 27, Сон, 86

Брентфорд – Ньюкасл – 0:2

Голи: Жоелінтон, 33, Віллок, 44

Вилучення: Да Сілва, 11 (Брентфорд)

Крістал Пелас – Бернлі – 1:1

Голи: Шлюпп, 9 – Мілівоєвіч, 46 (автогол)

Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 0:0

Брайтон – Астон Вілла – 0:2

Голи: Кеш, 17, Воткінс, 68

Лідс у рідних стінах приймав Тоттенхем, намагаючись перервати 5-матчеву безвиграшну серію в АПЛ (при 4-х поразках). Матч проти МЮ у попередньому турі виявився досить якісним, тож була надія на потужний спротив "шпорам" – втім, лондонці вирішили всі справи менш, ніж за півгодини. На 10-й хвилині Догерті влучно замкнув простріл Сессеньйона, на 15-й Кулусевскі увірвався на правий край штрафного й вистрілив точно під ближню стійку, а на 27-й Кейн отримав закидання з глибини й пробив з лівого кута воротарського – 0:3.

Лідс жодного гола не відіграв, а Сон з передачі Кейна наприкінці поєдинку ще й четвертий м'яч заколотив. Він же став останнім. Тоттенхем святкує розгромну перемогу й набирає 42 очки, підіймається на 7 позицію й наздоганяє Вест Хем. Лідс – у 3-х очках від зони вильоту.

Брентфорд у домашньому поєдинку проти Ньюкасла намагався перервати 8-матчеву безвиграшну серію у всіх турнірах, однак "джмелі" зазнали фіаско. Вже на 11-й хвилині вони залишились у меншості через вилучення Да Сілви, після чого Ньюкасл провів два голи – Жоелінтон відзначився на 33-й хвилині, а Віллок забив на 44-й. 0:2.

Господарі намагалися врятувати матч, випустивши на 52-й хвилині Еріксена. Крістіан вперше вийшов на поле в офіційній грі після серцевого нападу в червні 2021-го – втім, навіть з його допомогою відіграти бодай один гол не вийшло.

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Ньюкасла, завдяки якій "сороки" відірвалися від зони вильоту на чотири очки Брентфорд залишається всього у трьох балах від групи аутсайдерів.

Крістал Пелас вдома приймав Бернлі. Гості у випадку перемоги могли б покинути зону вильоту, але вже на 9-й хвилині Шлюпп вивів "орлів" уперед. Розвинути успіх господарям не вдалося, а на перших секундах другого тайму Мілівоєвіч ще й привіз автогол, зрівнявши рахунок. 1:1! Забити бодай ще один м'яч обом командам не вдалося. Нічия.

Крістал Пелас з 30 очками залишається на одинадцятій сходинці. Бернлі ж тримається всього в одному заліковому балі від рятівної сімнадцятої позиції.

Найменш результативний матч провели на Олд Траффорд, де Манчестер Юнайтед приймав Уотфорд. Влаштувати помсту за 1:4 на виїзді манкуніанцям не вдалося – домашня зустріч завершилась без голів. "Червоні дияволи" все одно залишились на четвертій позиції, але при цьому підпустили Арсенал на дистанцію в два очки (при трьох іграх "канонірів" в запасі).

Поєдинок на Амекс Стедіум між Брайтоном і Астон Віллою розпочався із запізненням. Можливо, саме це завадило господарям відібрати очки у бірмінгемців і перервати 3-матчеву серію поразок. "Віллани" завдали четвертої: на 17-й хвилині Кеш вивів гостей уперед, а на 68-й Воткінс подвоїв їхню перевагу – 0:2. Гол Оллі вияився останнім у зустрічі.

Росія напала на Україну: смерть вихованця Карпат, підтримка від Польщі, наших футболістів та легенд (LIVE)