Чемпионат Англии 2021/22, 27-й тур

Лидс – Тоттенхэм – 0:4

Голы: Догерти, 10, Кулусевский, 15, Кейн, 27, Сон, 86

Брайтон – Астон Вилла – начало в 17:00

Брентфорд – Ньюкасл – начало в 17:00

Кристал Пелас – Бернли – начало в 17:00

Манчестер Юнайтед – Уотфорд – начало в 17:00

Лидс в родных стенах принимал Тоттенхэм, пытаясь прервать 5-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ (при 4-х поражениях). Матч против МЮ в предыдущем туре оказался достаточно качественным, поэтому была надежда на мощное сопротивление "шпорам" – впрочем, лондонцы решили все дела менее чем за полчаса. На 10-й минуте Догерти удачно замкнул прострел Сессеньона, на 15-й Кулусевски ворвался на правый край штрафной и выстрелил точно под ближнюю штангу, а на 27-й Кейн получил заброс с глубины и пробил с левого угла вратарской – 0:3.

Лидс ни одного гола не отыграл, а Сон с передачи Кейна в конце поединка еще и четвёртый мяч заколотил. Он стал последним. Тоттенхэм празднует разгромную победу и набирает 42 очка, поднимается на 7-ю позицию и догоняет Вест Хэм. Лидс – в 3-х очках от зоны вылета.

Россия напала на Украину: смерть воспитанника Карпат, поддержка от Польши, наших футболистов и легенд (LIVE)