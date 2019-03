Тоттенхем провів перше тренування на новому стадіоні – атмосферні фото

Лондонський клуб готується до переїзду на нову арену.

Сьогодні основна команда Тоттенхема провела дебютне тренування на новому стадіоні, займались у тому числі і ті гравці, які повернулись зі своїх збірних.

Тоттенхем відкрив новий стадіон – стала відома дата першого офіційного матчу на ньому

До слова, раніше на Тоттенхем Стедіум зіграла молодіжна команда "шпор", головна команда перший свій матч на новій арені проведе 3 квітня проти Крістал Пелас.

Glad to be for the first time at our new home #SpursNewStadium #COYS pic.twitter.com/FMrVp5UJcG