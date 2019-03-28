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Тоттенхем провів перше тренування на новому стадіоні – атмосферні фото

20:28 805 Читать на русском
Тоттенхем провів перше тренування на новому стадіоні – атмосферні фото
Тренування Тоттенхема / Тоттенхем

Лондонський клуб готується до переїзду на нову арену.

 

Сьогодні основна команда Тоттенхема провела дебютне тренування на новому стадіоні, займались у тому числі і ті гравці, які повернулись зі своїх збірних.

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До слова, раніше на Тоттенхем Стедіум зіграла молодіжна команда "шпор", головна команда перший свій матч на новій арені проведе 3 квітня проти Крістал Пелас.

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Теги
Англія Фото Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем - Крістал Пелас
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