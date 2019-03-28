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Тоттенхэм провел первую тренировку на новом стадионе – атмосферные фото

20:28 133 Читати українською
Тоттенхэм провел первую тренировку на новом стадионе – атмосферные фото
Тренировка Тоттенхэма / Тоттенхэм

Лондонский клуб готовится к переезду на новую арену.

 

Сегодня основная команда Тоттенхэма провела дебютную тренировку на новом стадионе, занимались в том числе и те игроки, которые вернулись из своих сборных.

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К слову, ранее на Тоттенхэм Стэдиум сыграла молодежная команда "шпор", главная команда первый свой матч на новой арене проведет 3 апреля против Кристал Пэлас.

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Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Тоттенхэм - Кристал Пэлас
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