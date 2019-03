Тоттенхэм провел первую тренировку на новом стадионе – атмосферные фото

Лондонский клуб готовится к переезду на новую арену.

Сегодня основная команда Тоттенхэма провела дебютную тренировку на новом стадионе, занимались в том числе и те игроки, которые вернулись из своих сборных.

Тоттенхэм открыл новый стадион – стала известна дата первого официального матча на нем

К слову, ранее на Тоттенхэм Стэдиум сыграла молодежная команда "шпор", главная команда первый свой матч на новой арене проведет 3 апреля против Кристал Пэлас.

Падіння Джеррарда, сенсаційний Блекберн та легендарний камбек Ман Сіті: найкращі чемпіонські розв'язки в історії АПЛ

Glad to be for the first time at our new home #SpursNewStadium #COYS pic.twitter.com/FMrVp5UJcG