Тоттенхем відкрив новий стадіон – стала відома дата першого офіційного матчу на ньому

Євро-2020 — 11:08 6183
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Люксембург – Україна: офіційні заявки команд на матч відбору до Євро-2020
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Люксембург – Україна: анонс і прогноз на матч відбору Євро-2020Євро-2020 — 08:00 18679
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Відбір до Євро-2020: Вербіч не допоміг Словенії переграти Північну Македонію, Бельгія на класі здолала КіпрЄвро-2020 — 24 бер 772
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Лунін і нові ризики порохової бочки Реала: від війни з тренером до ганьби з росіянами, або Трансферна сага повертаєтьсяІспанія — 24 бер 8563
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