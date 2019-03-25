Тоттенхем відкрив новий стадіон – стала відома дата першого офіційного матчу на ньому

На оновленому стадіоні вже провели матч між молодіжними командами Тоттенхема та Саутгемптона.

"Це неймовірно. Так складно пояснити в декількох словах. Ми всі перебуваємо в такому захваті.

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Я відчув те ж саме відчуття, коли ми виїхали з Вайт Харт Лейн, і ми плакали. В перший день на новому стадіоні, клуб відчуває ті ж емоції, ми знову плачемо, тому що наші мрії здійснились", – розповів Маурісіо Почеттіно в коментарі Daily Mail.

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Першою офіційною грою на новому стадіоні стане матч Тоттенхем – Крістал Пелас 3 квітня.