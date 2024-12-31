Результативна помилка Забарного у відеоогляді матчу Тоттенхем – Борнмут – 3:1
Тоттенхем впевнено переміг Борнмут у поєдинку 20-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Тоттенхем – Борнмут на "Футбол 24".
Тоттенхем повів у рахунку на 9 хвилині: після обрізки воротаря Борнмута Нето Ло Чельсо віддав на Сарра, який пробив на підступах до штрафного у дальній кут – 1:0. Сенегалець до перерви ще й травмувався та ризикує пропустити КАН-2024.
Тоттенхем обіграв Борнмут і наблизився до зони ЛЧ – Забарний помилився в гольовій атаці, прощальні овації для легенди
У другому таймі Тоттенхем збільшив перевагу. Спочатку забив Сон – Рішарлісон витягнув Забарного з позиції, звільнивши простір для корейця. А вже пізніше забив бразилець, замкнув простріл Бреннана Джонсона. Борнмут відіграв один м'яч на 84 хвилині – Скотт точно пробив після передачі Тавернієра.