Тоттенхем повів у рахунку на 9 хвилині: після обрізки воротаря Борнмута Нето Ло Чельсо віддав на Сарра, який пробив на підступах до штрафного у дальній кут – 1:0. Сенегалець до перерви ще й травмувався та ризикує пропустити КАН-2024.

Тоттенхем обіграв Борнмут і наблизився до зони ЛЧ – Забарний помилився в гольовій атаці, прощальні овації для легенди

У другому таймі Тоттенхем збільшив перевагу. Спочатку забив Сон – Рішарлісон витягнув Забарного з позиції, звільнивши простір для корейця. А вже пізніше забив бразилець, замкнув простріл Бреннана Джонсона. Борнмут відіграв один м'яч на 84 хвилині – Скотт точно пробив після передачі Тавернієра.