Лондонский клуб официально объявил об отпуске директора по футболу Фабио Паратичи, пока продолжается рассмотрение его дела против Итальянской федерации футбола (FIGC).

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Функционер получил 30-месячную дисквалификацию в рамках расследования правонарушений Ювентуса, где он раньше работал. ФИФА удовлетворила просьбу FIGC расширить санкции за пределы Италии, поэтому Паратичи не мог полноценно работать в Тоттенхэме. "Шпоры" надеялись на эффективный итальянский тандем с Антонио Конте, но сейчас оба уже не помогут клубу. Формально отпуск Паратичи рассчитан до рассмотрения апелляции, которую он подал на обвинение FIGC.

Напомним, после увольнения Конте команду принял его помощник Кристиан Стеллини. Тоттенхэм идет на 4 строчке, сохраняя хорошие шансы пробиться в групповой этап ЛЧ на следующий сезон.

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