"Питання до мене як до футболіста та критика щодо моєї гри – це частина футболу, і я це приймаю. Однак я не стерплю, якщо про мене говорять неправду! Я завжди дуже поважав Конте та всіх моїх тренерів. Він дуже допоміг мені під час переходу в Тоттенхем, і в будь-яких проблемних ситуаціях – навіть якщо вони були публічними – ми вирішували їх розмовами та з професіоналізмом. Він може це підтвердити.

Два гравці Тоттенхема погрожували піти, якщо клуб не звільнить Конте

Я не виступав проти нього, все було якраз навпаки. Мені шкода, що я не зробив достатньо, щоби він залишився. Коли він пішов, я надіслав йому повідомлення, в якому подякував за все і побажав йому всього найкращого. Конте на це заслуговує!

Окремо хочу зазначити, що журналіст, відповідальний за цю жахливу брехню, не зробив навіть найменшого – не поговорив з моїм PR-агентом і не вислухав мене. Жахливий професіонал та погана людина! Вам має бути соромно, TyC Sports!" – написав Рішарлісон у соцмережах.

Нагельсманн – іграшка в руках примхливої Баварії. У Мюнхені запанікували та пішли проти здорового глузду