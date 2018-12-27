Тоттенхем продовжить контракт Алдервейрелда, але може втратити гравця за безцінь

Захисник Тоттенхема Тобі Алдервейрелд автоматично продовжить контракт зі "шпорами" до літа 2020 року.

Керівництво Тоттенхема збирається активувати пункт в контракті Алдервейрелда про продовження терміну трудової угоди між сторонами на один рік.

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Активація цього пункту автоматично встановить суму відступних за 29-річного бельгійця на позначці 25 млн фунтів (близько 27,7 млн ​​євро).

Однак викупити контракт Алдервейрелда за цю суму потенційні покупці зможуть лише до певного моменту – не пізніше, ніж за 2 тижні до закриття літнього трансферного вікна 2019, яке в АПЛ відбудеться 8 серпня, повідомляє The Sun.

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У сезоні-2018/19 Алдервейрелд встиг провести за Тоттенхем 24 матчі у всіх турнірах, не відзначившись при цьому результативними діями.