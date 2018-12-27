Тоттенхем встановив історичний рекорд чемпіонату Англії, перемігши Борнмут

Тоттенхем у 19 турі чемпіонату Англії переміг Борнмут з рахунком 5:0.

Ця перемога стала для Тоттенхема 22-ю поспіль у період різдвяних свят – з 25 грудня по 6 січня. Це найкраща серію за 130-річну історію чемпіонату Англії, повідомляє MisterChip.

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Востаннє команда Маурісіо Почеттіно програвала у період Boxing Day 5 січня 2011 року. Тоді "шпори" поступились Евертону з рахунком 1:2.

Манчестер Юнайтед вигравав 20 матчів поспіль у різдвяний період у 1936-1949 роках. Челсі, який у цьому рейтингу йде третім, перемагав у 19 іграх впродовж 2003-2009 років.

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