toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ЛЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тоттенхем встановив історичний рекорд чемпіонату Англії, перемігши Борнмут

10:51 183 Читать на русском
Тоттенхем встановив історичний рекорд чемпіонату Англії, перемігши Борнмут
Тоттенхем встановив історичний рекорд чемпіонату Англії, перемігши Борнмут

Тоттенхем у 19 турі чемпіонату Англії переміг Борнмут з рахунком 5:0.

Ця перемога стала для Тоттенхема 22-ю поспіль у період різдвяних свят – з 25 грудня по 6 січня. Це найкраща серію за 130-річну історію чемпіонату Англії, повідомляє MisterChip.

Почеттіно: Ліверпуль та Манчестер Сіті – реальні претенденти на титул, а Тоттенхему ще треба працювати

Востаннє команда Маурісіо Почеттіно програвала у період Boxing Day 5 січня 2011 року. Тоді "шпори" поступились Евертону з рахунком 1:2.

Манчестер Юнайтед вигравав 20 матчів поспіль у різдвяний період у 1936-1949 роках. Челсі, який у цьому рейтингу йде третім, перемагав у 19 іграх впродовж 2003-2009 років.

Челсі мінімально здолав Уотфорд: 19-й тур АПЛ, матчі середи

Англія19 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Борнмут: Середа 26 грудня 2018

Тоттенхем
Матч завершено
5 : 0
Борнмут
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Тоттенхем - Борнмут Тоттенхем Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
24
хв
Саутгемптон
21:45
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук