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Тоттенхем презентував третій комплект форми – поєднання олдскулу та гламуру

18:49 438 Читать на русском
Тоттенхем презентував третій комплект форми – поєднання олдскулу та гламуру
Тоттенхем презентував третій комплект форми – поєднання олдскулу та гламуру

Лондонський Тоттенхем визначився із резервним варіантом екіпірування на сезон 2019/20.

"Шпори" презентували ще один комплект форми на новий сезон. Світлини з'явилися в офіційному твіттері Тоттенхема.

Манчестер Юнайтед презентував третій комплект форми, присвячений першій перемозі в Кубку Англії

Екіпірування виконане в блакитних і темно-синіх барвах. Окремі елементи форми відсилають до попередніх епох – зокрема, характерні для 80-х і 90-х комірці, а дизайн повинен нагадувати про зірок лондонців із недалекого минулого – Гленна Ходдла, Тедді Шерінгема, Роббі Кіна, Джермейна Дефо та інших.

Тоттенхем вже анонсував, що вперше зіграє у новій формі після старту в Лізі чемпіонів.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Футбольна форма
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