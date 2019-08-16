Манчестер Юнайтед презентував третій комплект форми, присвячений першій перемозі в Кубку Англії

Манчестер Юнайтед пригадав перемогу в Кубку Англії у сезоні 1908/1909 і присвятив їй третій комплект форми.

Компанія Adidas випустила особливий комплект форми для Манчестер Юнайтед. Манкуніанці віддали данину шани перемозі в Кубку Англії у сезоні 1908/1909.

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На формі буде зображена Ланкаширська роза, яка була присутня на футболках того року, а також напис "110 років – 1909-2019".

"Мінімалістичний і стильний дизайн – данина першій перемозі Юнайтед в Кубку Англії в 1909 році. Ми обіграли Брістоль Сіті 1:0 завдяки голу Сенді Тернбулла і вперше підняли трофей над головою. Сірі і чорні тони – данина поваги тій перемозі", – йдеться у заяві клубу.