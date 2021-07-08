Хавбек Аталанти та збірної України Руслан Маліновський ліг під ніж.

Руслану Маліновському була проведена операція щодо видалення грижі живота, повідомляє Tuttoatalanta.

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Операція відбувалась у Мілані і минула успішно. Для відновлення 28-річному українцю знадобиться 5-7 тижнів. Варто відзначити, що з цією проблемою Руслан провів увесь минулий сезон і навіть зміг поїхати на Євро-2020.

Нагадаємо, у минулому розіграші Серії А Маліновський провів 36 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 12-ма асистами.

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