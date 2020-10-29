Моурінью: Я хотів би мати репутацію Бейла, адже він виграв 4 Ліги чемпіонів, а я лише 2
Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью пояснив, чому захоплюється Гаретом Бейлом.
"Репутація – одна справа, факти – інша. Я хотів би мати його репутацію і чотири Ліги чемпіонів. У мене всього дві.
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Факти про Гарета такі, що він вплинув на Реал. Після його трансферу Реал виграв чотири Ліги чемпіонів за п'ять сезонів. Він дуже багато працює і підходить до своєї найкращої форми. Сподіваюся, він буде літати, тому що Бейл дуже багато працює", – цитує Жозе Моурінью Daily Mail.
Зауважимо, Тоттенхем наразі йде 5-м у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 11 пунктів, відстаючи від лідера (Евертона) всього лише на два очки.
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