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Тоттенхем попрощався з Вормом

20:04 296 Читать на русском
Тоттенхем попрощався з Вормом
Мішель Ворм / Reuters

Тоттенхем офіційно оголосив, що другий голкіпер "шпор" Мішель Ворм покинув команду.

Контракт 35-річного голкіпера з лондонським клубом закінчився і не буде продовжений, інформує офіційний твіттер команди.

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Нагадаємо, Ворм перейшов у Тоттенхем з Суонсі в липні 2014 року і провів 47 матчів у всіх турнірах.

Додамо, Тоттенхем у сезоні 2018/19 зайняв 4 місце у чемпіонаті Англії та дістався фіналу Ліги чемпіонів, де поступився Ліверпулю.

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