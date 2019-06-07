Тоттенхем попрощався з Вормом

Тоттенхем офіційно оголосив, що другий голкіпер "шпор" Мішель Ворм покинув команду.
Контракт 35-річного голкіпера з лондонським клубом закінчився і не буде продовжений, інформує офіційний твіттер команди.
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Нагадаємо, Ворм перейшов у Тоттенхем з Суонсі в липні 2014 року і провів 47 матчів у всіх турнірах.
Додамо, Тоттенхем у сезоні 2018/19 зайняв 4 місце у чемпіонаті Англії та дістався фіналу Ліги чемпіонів, де поступився Ліверпулю.
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