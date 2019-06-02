Тоттенхем – Ліверпуль: Мадрид прийняв фінал ЛЧ інакше, ніж Київ – як зірвати джек-пот життя і шокувати цінами на все

Ліверпуль переміг Тоттенхем у вирішальному матчі ЛЧ 2018/19, а вторгнення англійських фанатів у столицю Іспанії нарешті добігло кінця. Якщо хтось думав, що Київ жахливо прийняв фінал Ліги чемпіонів-2018 через спекулянтів і шалені ціни на житло, то він дуже помиляється.

Фанати Реала масово здають свої квитки на фінал ЛЧ у Києві – іспанська преса гуділа і шаленіла через організаційні проблеми у столиці України, британські ЗМІ теж роздували проблему. Готелі та власники квартир скасовували броню, виставляючи нові завищені ціни. Спекулянти наживалися на вболівальниках англійського і мадридського клубу, продаючи перепустки на матч Реал – Ліверпуль і за 30, і за 70 тисяч гривень. Серйозні ризики провалитися дійсно були, хоча багато з них були суттєво перебільшені (це стало добре зрозуміло особливо зараз), а деякі вдавалося вирішити завдяки вражаючій гостинності простих киян, які рятували реноме України в ситуації, коли європейці почали панікувати, що не побачать фінал Ліги чемпіонів 2017/18.

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Здавалося, навчений нашими проблемами Мадрид мав би показати клас і дати приклад, як треба проводити матчі такого рівня ідеально, але насправді виявилося, що Київ нічим особливо не поступився, а в дечому перевершив свого наступника. У день фіналу ЛЧ-2018, 26 травня аеропорт Борисполя прийняв 52 тис. 599 пасажирів, що є абсолютним рекордом в історії його існування. Для порівняння, на фінал Євро-2012 було 38 тис. пасажирів. НСК Олімпійський прийняв 61 561 вболівальника з 63-х можливих. Ванда Метрополітано зібрала 63 272, не добравши пару сотень. Якщо врахувати, що до Мадрида англійцям добиратися значно ближче і легше, ніж до Києва, то якось не виглядає разючим контрастом у мінус.

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Whoever you support, you have to admit this is something else from Liverpool fans pic.twitter.com/JSzFOqiSpq — CaughtOffside (@caughtoffside) 2 червня 2019 р.

Головне питання полягає у спробах мадридців та інших "бізнесменів" нажитися на британцях, хоча було й декілька інших казусів. З п'ятниці по суботу фанати Ліверпуля (вони відверто переважали чисельно) і Тоттенхема випили десь так 1 мільйон літрів пива, хоча очікували ще більше. Налякана імовірністю масових сутичок влада Мадрида навіть змушена було обмежити споживання алкоголю в кількох районах міста у день проведення фіналу. Особливо це стосувалося місць великого скупчення вболівальників у фан-зонах. Завдяки цим рішенням, вважають іспанські ЗМІ, вдалося "приборкати велике вторгнення британців".

Загалом на фінал у столицю Іспанії прибули 80 тисяч фанатів, з яких лише половина мали квитки, як приблизно оцінила преса Іспанії (у британців цифри інші, про це нижче). Інтерес був надзвичайний, а 5 британців навіть отримали звинувачення у побитті поліцейських. Ще з добрий двадцяток затримували за дрібне хуліганство. Іспанських правоохоронців, до слова, звинувачували у перевищенні своїх повноважень без зайвої потреби – іноді вони просто лупили фанів дубинками по спині. Інша проблема стосувалася безкоштовного показу матчу на гігантських екранах. Особисте прохання мера Ліверпуля його колега з Мадрида Мануела Кармена проігнорувала. Мовляв, у нас є 12 тисяч місць для зустрічі у барах, кафе і ресторанах, де можна переглянути гру.

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Фан-зони зачинялися о 18:00, щоб власники квитків потроху вирушали на стадіон, а ті, хто просто приїхав насолодитися атмосферою фіналу, встигли знайти собі місце для перегляду. Але не все так просто. Фани Ліверпуля висловлювали своє обурення, що навіть більшість місць у барах зарезервовані за підвищеним тарифом (до прикладу, маленьке пиво коштувало 240 гривень), а альтернативи придумати не змогли чи не захотіли.

Влада міста готувалася до 70 тисяч вболівальників, а їх виявилося за оцінками британців – від 100 тис. Деякі заклади свідомо зачиняли у страху перед англійськими хуліганами. "Якщо 50-100 сербів, які прийшли подивитися баскетбол, створили нам стільки проблем, то краще ми відчинимось уже в понеділок".

Ну, і без спекулянтів та махінацій не обійшлося. Ціни на за ночівлю в центрі Мадрида зросли до приблизно 60 тисяч гривень, хоча і так все було викуплено. У день фіналу ЛЧ за квитки просили навіть цілих 300 тисяч гривень. Причому вистачало фальшивок. Поліції вдалося затримати жінку, яка намагалася продати 2 підроблені квитки за приблизно 240 тисяч гривень. Фанатів Тоттенхема масово кидали на такі ж шалені суми. "Ваші квитки скасовано, чекайте на компенсацію", – йшлося у повідомленні однієї з фірм, яка займалася перепродажем. "Хто б ще компенсував неймовірну переплату за готель і переліт", – обурювалися постраждалі.

Тренер переможців Юрген Клопп назвав Мадрид "дорогим містом", і його слова підтвердили навіть самі іспанські ЗМІ: за ніч 1 червня, дату фіналу, ціна хостелу в історичному центрі досягає близько 3000 євро (майже 100 тисяч гривень). Також просили 180 євро за ліжко в кімнаті, де вам пропонують спати поруч з 5-ма людьми. "Готельне божевілля", – окреслювала ситуацію Marca.

Вболівальницю, яка прилетіла з Мехіко, розлютили особливо. Це мав бути подарунок на 50-річчя матері та 22-й день народження брата, але заброньовані кілька місяців тому квитки так і не знайшли свого власника. "Вони пропонують нам компенсацію, але це нікому не потрібно. Ми хочемо лише квитки, які пообіцяли нашій сім'ї". Ведучий на валлійському BBC Radio витратив у перерахунку 237 тисяч гривень за квитки для себе та сина, але після оплати йому надійшов лист на електронну пошту, що неназване агентство не може виконати замовлення. "Схоже, вони продали квитки мені, а потім перепродали, коли зрозуміли, що можуть отримати значно більше".

Усе це доводило до абсурдних ситуацій. Фанат Ліверпуля, а якого вже 20 років абонемент на Копі, придбав квиток за 335 фунтів (понад 11 тисяч гривень) через офіційний сайт клубу. Його друзі продали зайвий тікет за 4 тисячі фунтів (135 тисяч гривень!), але його, вірного вболівальника, така перспектива не цікавила. Утім, коли чоловік почув пропозицію на 10 тисяч фунтів (338 тис. грн), навіть він не встояв. "Я повезу своїх дітей до Флориди", – подумав добрий сім'янин, і його важко звинувачувати.

"Минулого року в Києві це було настільки інакше. Хлопці, які важко добиралися, могли придбати перепустку на матч за приблизно 300 фунтів. Цього разу було місце лише дя болю в серці. Тільки-но почався матч Тоттенхем – Ліверпуль, 3 фанати "червоних" змушені були залишити межі стадіону. Вони придбали підроблені квитки за 5 тисяч фунтів. Недалеко від Ванда Метрополітано стояв чоловік, готовий починати торги з 4-х тисяч фунтів за 1 тікет", – пише авторитетний The Telegraph.

Оперний співак Вінн Еванс зізнався, що міг би придбати гарне авто за ту гігантську суму, яку довелося витратити на мадридський фінал. Лише квитки туди і назад з Брістоля у Мадрид обійшлися 47-річному фанатові Тоттенхема у майже 120 тисяч гривень. Це було б того варте, якби "шпори" виграли трофей, а так чоловік, схоже, пережив подвійне розчарування.

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