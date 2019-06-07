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Тоттенхэм попрощался с Вормом

20:04 25 Читати українською
Тоттенхэм попрощался с Вормом
Мишель Ворм / Reuters

Тоттенхэм официально объявил, что второй голкипер "шпор" Мишель Ворм покинул команду.

Контракт 35-летнего голкипера с лондонским клубом закончился и не будет продлен, информирует твитттер клуба.

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Напомним, Ворм перешел в Тоттенхэм из Суонси в июле 2014 года и провел 47 матчей во всех турнирах.

Добавим, Тоттенхэм в сезоне 2018/19 занял 4 место в чемпионате Англии и добрался до финала Лиги чемпионов, где уступил Ливерпулю.

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