Тоттенхем показав гостьову форму на наступний сезон – яскраве поєднання трьох кольорів
14 липня 20:50 - Читать на русском
Тоттенхем показав свій другий комплект екіпірування на сезон 2022/23.
Фотографії та відеопрезентація форми опубліковані у соцмережах "шпор".
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Дизайнери наважилися на експеримент з трьома кольорами. Основа футболки синя, а плечі та шорти чорні. Композицію розбавляють елементи кислотно-жовтого кольору. Технічним спонсором Тоттенхема залишається компанія Nike.
Нагадаємо, команда Конте посіла четверту сходинку АПЛ, виборовши пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.
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