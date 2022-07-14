Тоттенхэм показал гостевую форму на следующий сезон – яркое сочетание трех цветов
20:50 - Читати українською
Тоттенхэм показал свой второй комплект экипировки на сезон 2022/23.
Фотографии и видеопрезентация формы опубликованы в соцсетях "шпор".
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Дизайнеры решились на эксперимент с тремя цветами. Основа футболки синяя, а плечи и шорты черные. Композицию разбавляют элементы кислотно-желтого цвета. Техническим спонсором Тоттенхэма остается компания Nike.
Напомним, команда Конте заняла четвертую строчку АПЛ, завоевав прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
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