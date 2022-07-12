"Шпори" проводять турне у Південнній Кореї, де висока вологість і температура не спадає нижче 30 градусів Цельсія.

"Он твій татусь": Тухель образив Лукаку жартом про стосунки з Конте

Важкий клімат жодним чином не турбує Антоніо Конте і його помічника з фізпідготовки Джан П’єро Ветроне, якого називають "морпіхом" через суворі методи тренувань. Італійці змусили підопічних пробігти 42 рази вздовж поля, тобто близько 4 кілометрів. Дехто безсило падав на газон або відбігав за межі у пориві нудоти.

Нагадаємо, Тоттенхем завершив минулий сезон на четвертому місці АПЛ і виборов путівку до групового етапу ЛЧ.

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