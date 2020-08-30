Захисник Тоттенхема Мет Догерті потрапив у дещо курйозну ситуацію після свого трансферу до лондонського клубу.

На відео, опублікованому у твіттері Тоттенхема, ірландець видаляє два твіти, які опублікував у 2012-2013 роках. У них Догерті зізнавався, що обожнює Арсенал та є його палким прихильником.

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Після "очищення" твіттера Мет поплескав себе по емблемі "шпор" – свого нового клубу. Додамо, що Тоттенхем та Арсенал є запеклими ворогами, а їхнє протистояння є одним з найбільш принципових у Англії.

До слова, у попередньому сезоні Догерті провів 50 матчів у складі "вовків" у всіх змаганнях, записавши до свого активу 7 голів та 5 асистів.

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