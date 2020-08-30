Защитник Тоттенхэма Мэтт Доэрти попал в несколько курьезную ситуацию после своего трансфера в лондонский клуб.

На видео, опубликованном в твиттере Тоттенхэма, ирландец удаляет два твита, которые опубликовал в 2012-2013 годах. В них Доэрти признавался, что обожает Арсенал и является его горячим поклонником.

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После "очищения" твиттера Мэтт похлопал себя по эмблеме "шпор" – своего нового клуба. Добавим, что Тоттенхэм и Арсенал являются ярыми врагами, а их противостояние является одним из самых принципиальных в Англии.

К слову, в прошлом сезоне Доэрти провел 50 матчей в составе "волков" во всех соревнованиях, записав в свой актив 7 голов и 5 ассистов.

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