На своєму офіційному сайті "шпори" оголосили, що бразилець покине клуб після закінчення контракту цього літа.

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Лукас Моура приєднався до Тоттенхема у 2018 році. У складі "шпор" він зіграв 219 матчів. В активі півзахисника 38 голів та 27 результативних передач. Моура вписав своє ім'я в історію Тоттенхема, оформивши хет-трик у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Аякса (2:3) у 2019 році. Лукасу вдалось за тайм забити три голи й дивом вивести лондонців у фіналу турніру, де вони поступились Ліверпулю (0:2).

В поточному сезоні бразилець провів на полі 661 хвилину. Моура відзначився трьома голами.

Thank you for the memories, @LucasMoura7



We can confirm that Lucas Moura is to leave the Club at the end of the season following the conclusion of his contract. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 18, 2023

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