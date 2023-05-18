Тоттенхем офіційно підтвердив відхід зіркового бразильця, який виводив "шпор" у фінал Ліги чемпіонів
Півзахиснику Тоттенхема Лукасу Моурі доведеться шукати новий клуб.
На своєму офіційному сайті "шпори" оголосили, що бразилець покине клуб після закінчення контракту цього літа.
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Лукас Моура приєднався до Тоттенхема у 2018 році. У складі "шпор" він зіграв 219 матчів. В активі півзахисника 38 голів та 27 результативних передач. Моура вписав своє ім'я в історію Тоттенхема, оформивши хет-трик у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Аякса (2:3) у 2019 році. Лукасу вдалось за тайм забити три голи й дивом вивести лондонців у фіналу турніру, де вони поступились Ліверпулю (0:2).
В поточному сезоні бразилець провів на полі 661 хвилину. Моура відзначився трьома голами.
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