Тоттенхэм официально подтвердил уход звездного бразильца, который выводил "шпор" в финал Лиги чемпионов
Полузащитнику Тоттенхэма Лукасу Моуре придется искать новый клуб.
На своем официальном сайте "шпоры" объявили, что бразилец покинет клуб по истечении контракта этим летом.
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Лукас Моура присоединился к Тоттенхэму в 2018 году. В составе "шпор" он сыграл 219 матчей. В активе полузащитника 38 голов и 27 результативных передач. Моура вписал свое имя в историю Тоттенхэма, оформив хет-трик в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против Аякса (2:3) в 2019 году. Лукасу удалось за тайм забить три гола и чудом вывести лондонцев в финал турнира, где они уступили Ливерпулю (0:2).
В текущем сезоне бразилец провел на поле 661 минуту. Моура отличился тремя голами.
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