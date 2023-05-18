На своем официальном сайте "шпоры" объявили, что бразилец покинет клуб по истечении контракта этим летом.

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Лукас Моура присоединился к Тоттенхэму в 2018 году. В составе "шпор" он сыграл 219 матчей. В активе полузащитника 38 голов и 27 результативных передач. Моура вписал свое имя в историю Тоттенхэма, оформив хет-трик в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против Аякса (2:3) в 2019 году. Лукасу удалось за тайм забить три гола и чудом вывести лондонцев в финал турнира, где они уступили Ливерпулю (0:2).

В текущем сезоне бразилец провел на поле 661 минуту. Моура отличился тремя голами.

Thank you for the memories, @LucasMoura7



We can confirm that Lucas Moura is to leave the Club at the end of the season following the conclusion of his contract. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 18, 2023

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