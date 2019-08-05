Тоттенхем не зможе розраховувати на Аллі на старті сезону через травму

Хавбек Деле Аллі пропустить перший матч АПЛ 2019/20.

Англійцю доведеться заліковувати травму бедра, інформує Sky Sports.

Інтер зміг вирвати перемогу в Тоттенхема у матчі Міжнародного кубка чемпіонів

Пошкодження 23-річного півзахисника завадить йому взяти участь у матчі першого туру чемпіонату Англії проти Астон Вілли, який відбудеться 10 серпня. Реабілітація займатиме кілька тижнів, Маурісіо Почеттіно підтвердив, що не зможе розраховувати на Аллі щонайменше у матчі проти новачка еліти.

Почеттіно – про трансферні плани Тоттенхема: Я не головний і нічого не знаю

Нагадаємо, у попередньому сезоні Тоттенхем фінішував на четвертій сходинці АПЛ, здобувши путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.