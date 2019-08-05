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Тоттенхем не зможе розраховувати на Аллі на старті сезону через травму

07:30 165 Читать на русском
Тоттенхем не зможе розраховувати на Аллі на старті сезону через травму
Деле Аллі / Reuters

Хавбек Деле Аллі пропустить перший матч АПЛ 2019/20.

Англійцю доведеться заліковувати травму бедра, інформує Sky Sports.

Інтер зміг вирвати перемогу в Тоттенхема у матчі Міжнародного кубка чемпіонів

Пошкодження 23-річного півзахисника завадить йому взяти участь у матчі першого туру чемпіонату Англії проти Астон Вілли, який відбудеться 10 серпня. Реабілітація займатиме кілька тижнів, Маурісіо Почеттіно підтвердив, що не зможе розраховувати на Аллі щонайменше у матчі проти новачка еліти.

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Нагадаємо, у попередньому сезоні Тоттенхем фінішував на четвертій сходинці АПЛ, здобувши путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.

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Англія Тоттенхем Тоттенхем Деле Аллі Деле Аллі Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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