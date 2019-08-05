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Тоттенхэм не сможет рассчитывать на Алли на старте сезона из-за травмы

07:30 24 Читати українською
Тоттенхэм не сможет рассчитывать на Алли на старте сезона из-за травмы
Деле Алли / Reuters

Хавбек Деле Алли пропустит первый матч АПЛ 2019/20.

Англичанину придется залечивать травму бедра, информирует Sky Sports.

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Повреждение 23-летнего полузащитника помешает ему принять участие в матче первого тура чемпионата Англии против Астон Виллы, который состоится 10 августа. Реабилитация займет несколько недель, Почеттино подтвердил, что не сможет рассчитывать на Алли как минимум в матче против новичка элиты.

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Напомним, в прошлом сезоне Тоттенхэм финишировал на четвертом месте АПЛ, добыв путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Деле Алли Деле Алли Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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