Тоттенхэм не сможет рассчитывать на Алли на старте сезона из-за травмы

Хавбек Деле Алли пропустит первый матч АПЛ 2019/20.

Англичанину придется залечивать травму бедра, информирует Sky Sports.

Интер смог вырвать победу у Тоттенхэма в матче Международного кубка чемпионов

Повреждение 23-летнего полузащитника помешает ему принять участие в матче первого тура чемпионата Англии против Астон Виллы, который состоится 10 августа. Реабилитация займет несколько недель, Почеттино подтвердил, что не сможет рассчитывать на Алли как минимум в матче против новичка элиты.

Почеттино – о трансферных планах Тоттенхэма: Я не главный и ничего не знаю

Напомним, в прошлом сезоне Тоттенхэм финишировал на четвертом месте АПЛ, добыв путевку в групповой этап Лиги чемпионов.