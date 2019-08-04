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Інтер зміг вирвати перемогу в Тоттенхема у матчі Міжнародного кубка чемпіонів

19:32 165 Читать на русском
Інтер зміг вирвати перемогу в Тоттенхема у матчі Міжнародного кубка чемпіонів
Тоттенхем – Інтер, товариський матч, 4 серпня

Долю товариської зустрічі вирішила серія пенальті.

Товариські матчі
Тоттенхем
1
1 : 1
1
Інтер
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 4 )
завершено
 

Міжнародний кубок чемпіонів

Тоттенхем – Інтер 1:1 (пен. 3:4)

Голи: Лукас, 3 – Сенсі, 36

Вже на 3-ій хвилині "шпори" відкрили рахунок – Лукас отримав м'яч на куті штрафного майданчика і прошив Хандановіча надпотужним ударом. На відповідь міланцям знадобилося трохи більше ніж півгодини. Партнери вивели Стефано Сенсі на рандеву з голкіпером, і той впевнено реалізував свій момент – 1:1.

Манчестер Юнайтед – Мілан – 2:2 – відео яскравих голів і огляд матчу з серією пенальті

У другому таймі жодна з команд не спромоглася вийти вперед, тому їм довелося бити післяматчеві пенальті. Дещо успішнішим у лотереї був Інтер – на промахи Еріксена і Скіппа "змії" відповіли єдиним невдалим ударом від Пушкаша.

Обидва клуби вже завершили свої виступи на товариському турнірі – Тоттенхем здобув чотири очки, у представника Серії А на один пункт менше.

Тоттенхем по пенальті переграв Баварію у фіналі Audi Cup – "шпори" завоювали заслужений трофей

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Інтер Інтер Італія Тоттенхем - Інтер Міжнародний кубок чемпіонів
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