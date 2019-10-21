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Тоттенхем не продовжуватиме контракт з Вертонгеном – Почеттіно розчарований захисником

20:59 805 Читать на русском
Тоттенхем не продовжуватиме контракт з Вертонгеном – Почеттіно розчарований захисником
Ян Вертонген та Маурісіо Почеттіно / Фото УЄФА

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно вважає, що склад команди потрібно омолодити.

Схоже, Ян Вертонген проводить свій останній сезон у складі Тоттенхема, повідомляє Football Insider.

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За інформацією джерела, "шпори" не продовжуватимуть контракт з бельгійцем. Наставник лондонців Маурісіо Почеттіно вважає, що 32-річний захисник вже втрачає свою форму.

Чинна угода гравця з клубом розрахована до літа 2020-го.

В поточному сезоні АПЛ Вертонген провів 6 матчів.

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Теги
Англія Ян Вертонген Ян Вертонген Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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