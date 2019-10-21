Тоттенхэм не будет продлевать контракт с Вертонгеном – Почеттино разочарован защитником

Англия — 20:47 183
-
"Влияние Ярмоленко шокирует, камбэк года", – фанаты Вест Хэма в ярости из-за тренера, или Почему украинец обязан забить
-
Шахтер – Динамо Загреб: предматчевая пресс-конференция Луиша КаштруЛига чемпионов — 19:23 326
-
"У Львові – бардак та анархія": чому Динамо не здивувало, або Хто приїде у ШахтарУкраина — 14:25 1026
-
Малиновский в римской феерии, МЮ остановил Ливерпуль, Зидан в шаге от провала – топ-моменты евроуикендаМир — 13:00 692
-
Миколенко – лучший игрок 11 тура УПЛУкраина — 12:45 105