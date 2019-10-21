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Тоттенхэм не будет продлевать контракт с Вертонгеном – Почеттино разочарован защитником

20:59 13 Читати українською
Тоттенхэм не будет продлевать контракт с Вертонгеном – Почеттино разочарован защитником
Вертонген и Почеттино / Фото УЕФА

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино считает, что состав команды нужно омолодить.

Похоже, Ян Вертонген проводит свой последний сезон в составе Тоттенхэма, сообщает Football Insider.

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По информации источника, "шпоры" не будут продлевать контракт с бельгийцем. Наставник лондонцев Маурисио Почеттино считает, что 32-летний защитник уже теряет свою форму.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2020-го.

В текущем сезоне АПЛ Вертонген провел 6 матчей.

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Теги
Англия Ян Вертонген Ян Вертонген Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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