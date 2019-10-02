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Лєвандовскі космічним фінтом пошив у дурні Вертонгена – момент дня у Лізі чемпіонів

10:33 1383 Читать на русском
Лєвандовскі космічним фінтом пошив у дурні Вертонгена – момент дня у Лізі чемпіонів
Роберт Лєвандовскі / Getty images

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі запам'ятався розкішним фінтом у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

12’ Сон Хин Мін
61’ Харрі Кейн
 
Йозуа Кімміх 15’
Роберт Лєвандовскі 45’
Серж Гнабрі 53’
Серж Гнабрі 55’
Серж Гнабрі 83’
Роберт Лєвандовскі 87’
Серж Гнабрі 88’
12’ Сон Хин Мін
15’ Йозуа Кімміх
45’ Роберт Лєвандовскі
53’ Серж Гнабрі
55’ Серж Гнабрі
61’ Харрі Кейн
83’ Серж Гнабрі
87’ Роберт Лєвандовскі
88’ Серж Гнабрі

Роберт Лєвандовскі став одним із головних героїв матчу проти Тоттенхема не тільки завдяки дублю, а й відзначився неймовірним фінтом.

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Поляк ефектно обіграв Яна Вертонгена, п'ятою м'яко підкинувши м'яч над бельгійським захисником. Цей фінт визнано найкращим моментом дня у Лізі чемпіонів.

Відзначимо, що Баварія знищила Тоттенхем у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, а Лєвандовскі записав собі в актив 2 забитих м'ячі.

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Теги
Відеоновини Ліга чемпіонів Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія Тоттенхем - Баварія
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