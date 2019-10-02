Лєвандовскі космічним фінтом пошив у дурні Вертонгена – момент дня у Лізі чемпіонів

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі запам'ятався розкішним фінтом у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

Роберт Лєвандовскі став одним із головних героїв матчу проти Тоттенхема не тільки завдяки дублю, а й відзначився неймовірним фінтом.

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Поляк ефектно обіграв Яна Вертонгена, п'ятою м'яко підкинувши м'яч над бельгійським захисником. Цей фінт визнано найкращим моментом дня у Лізі чемпіонів.

Відзначимо, що Баварія знищила Тоттенхем у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, а Лєвандовскі записав собі в актив 2 забитих м'ячі.

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