Захисник Інтера Мілан Шкріньяр може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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25-річним футболістом зацікавився Тоттенхем. "Шпори" вже зв'язались з "нерадзуррі" щодо трансферу словака – міланський клуб просить за оборонця 60 млн євро. Лондонці вступили у переговорний процес і намагаються зменшити цю суму.

Нагадаємо, Шкріняр перебрався у Інтер з Сампдорії влітку 2019-го за 34 млн євро. Контракт захисника з міланським клубом розрахований до літа 2023 року. Минулого сезону він провів за команду Антоніо Конте 42 матчі у всіх турнірах, в яких віддав 2 гольові передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 50 млн євро.

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