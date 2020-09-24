Защитник Интера Милан Шкриньяр может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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25-летним футболистом заинтересовался Тоттенхэм. "Шпоры" уже связались с "нерадзурри" относительно трансфера словака – миланский клуб просит за своего защитника 60 млн евро. Лондонцы вступили в переговорный процесс и пытаются уменьшить эту сумму.

Напомним, Шкриняр перебрался в Интер из Сампдории летом 2019-го за 34 млн евро. Контракт защитника с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел за команду Антонио Конте 42 матча во всех турнирах, в которых отдал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 50 млн евро.

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