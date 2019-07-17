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Тріпп'єр став гравцем Атлетіко

19:22 143 Читать на русском
Тріпп'єр став гравцем Атлетіко
Кіран Тріпп'єр / Reuters

Мадридський Атлетіко підсилився оборонцем збірної Англії Кіраном Тріпп'єром.

Англієць став черговим новачком "матрацників", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тріпп'єр підписав 3-річний контракт із Атлетіко. Підпис під угодою оборонець поставив після успішного медобстеження в Мадриді. Орієнтовна вартість трансферу – 21,7 млн фунтів. На Ванда Метрополітано Тріпп'єр має стати заміною Хуанфрану, який покинув команду в кінці попереднього сезону.

У сезоні 2018/19 Кіран Тріпп'єр провів 27 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі. Кольори "шпор" він захищав із 2015 року.

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Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Кіран Тріпп'єр Кіран Тріпп'єр Тоттенхем Тоттенхем Атлетіко Атлетіко
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