Тоттенхем присвоїв унікальний номер кожному гравцеві, який хоч раз зіграв за лондонську команду з часу її заснування.

Як інформує офіційний сайт "шпор", в результаті великого дослідження, проведеного істориками клубу, було встановлено кількість гравців, які зіграли за команду – 879. Таким чином, кожен із цих гравців отримав свій "ідентифікаційний" номер. Так, Джиммі Грівз отримав номер 448, а Харрі Кейн – номер 767.

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Останній номер було присвоєно Алехо Велісу, який дебютував за Тоттенхем у матчі з Ліверпулем 30-го вересня 2023 року. Починаючи з наступного матчу АПЛ проти Крістал Пелас у п'ятницю всі чинні гравці Тоттенхема носитимуть унікальний номер на спинах своїх футболок. Цей номер не стане заміною ігровому номеру футболістів – таким чином, гравці "шпор" гратимуть із двома номерами на футболках.

"Ідентифікаційний" номер буде нанесений під коміром кожного гравця команди.

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