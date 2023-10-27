Павел Недвед – одна з найбільш яскравих персон в історії європейського футболу. Сезон 2022/2003 видався для нього дуже вдалим і подарував "Золотий м'яч", але поряд із нагородою була розбита мрія.

Мілан часів Анчелотті та Шевченка був дійсно грізною силою, але у фіналі на Олд Траффорд їм протистояв ослаблений Ювентус. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про те, як Павел Недвед став найкращим, та одне необачне рішення забрало велику мрію.

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Вдала заміна Зідану

"Цей хлопець не продається за жодні гроші", – заявляв президент Лаціо Серджіо Краньотті у 2001 році. Недвед був зіркою команди Свена-Йорана Ерікссона, приніс команді Кубок володарів Кубків та забив останній гол в історії турніру. Втратити його означало зробити крок до статусу середняка, чого Лаціо намагався уникнути всіма силами.

Втім, Ювентус був настирливим. Зідан поїхав підкорювати Сантьяго Бернабеу, і потрібен був хтось, хто швидко влиється у колектив та знайомий зі специфікою Серії А. Недвед був просто ідеальним кандидатом, тому боси "старої синьйори" не рахували грошей на його придбання. Сам Павел теж був не проти – він став зіркою світового масштабу, але довго сяяти у Лаціо навряд чи б вдалося.

Допомогли фінансові проблеми римлян та щедрість Юве – 50 мільйонів доларів було достатньо, щоб Недвед одягнув чорно-білу футболку. Шалені гроші на той час, але чех одразу почав виправдовувати інвестицію.

Його націленість на ворота підкорила вболівальників, а Ліппі ледь не одразу заявив:

Недведу не потрібно нічого пояснювати. Він сам чудово відчуває гру та все розуміє.

Юве набирав обертів, і в сезоні 2002/03 видав майже максимум. Команда здобула чемпіонство зокрема завдяки чеху, і не змогла підняти над головою "вухатий" кубок без його енергії.

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Погані спогади Динамо та падіння фаворитів

ЛЧ 2002/03 Юве розпочав одразу з групового етапу. Команда втратила очки лише на виїздах до Ньюкасла та Фейєнорда, а от Динамо зазнало поразки двічі. Впевнене перше місце та вихід у наступний груповий етап.

Тут вже було складніше – МЮ Фергюссона не залишав шансів нікому, а "старій синьйорі" вдалося випередити Базель та Депортіво лише завдяки кращій різниці забитих та пропущених. Після такої натяжки ніхто не розглядає туринців як претендента на перемогу у турнірі, але хлопці Ліппі не збиралися погоджуватися з експертами та журналістами.

В 1/4 на Юве чекала Барселона. У Турині команди розійшлися миром – на гол Монтеро відповів Савіола. Цікавіше було на Камп Ноу. В середині другого тайму Хаві вивів каталонців вперед. Здавалося, що туринцям залишилося дограти у турнірі кілька хвилин. Але тут своє слово сказав Недвед, зрівнявши рахунок та давши команді потрібний заряд. Вилучення Давідса Барсу не врятувало, в овертаймах гості завдяки голу Салаєти вибороли путівку далі.

Півфінал, який зламав мрію

Протистояння з Реалом обіцяло бути особливо запеклим: Зідан міг потопити колишню команду, а Недвед – довести, що здатен затьмарити зірку, на заміну якій прийшов. В Мадриді сильнішим був Реал – 2:1 та перевага перед виїздом у Турин.

Дифірамби преси та самовпевненість зіграла з "вершковими" злий жарт. Трезеге швидко відкрив рахунок, а до перерви Дель П'єро змінив фаворита у протистоянні. По перерві Реал кинувся в атаку, але до такого Юве був готовий. В одному з контрвипадів м'яч отримав Недвед і в блискучому стилі вколотив м'яч у ворота суперника – 3:0, в Манчестер поїде Юве.

Втім, вже за кілька хвилин сталася трагедія як для самого Павела, так і для всього Ювентуса. По суті туринці вже виходили в фінал, Реал просто не міг переламати хід гри. Але чех не вмів програвати боротьбу та грати у напівтоні. Вже на 82-й хвилині він збив Стіва Макманамана та побачив перед собою жовту картку. За секунду він усвідомить – зіграти у фіналі йому не вдасться через перебір карток. Чех кинувся благати арбітра, але Урс Маєр змінювати рішення не збирався. Наприкінці гри Зідан таки заб'є гол колишнім, але це нічого не змінить. Недвед впаде на газон Делле Альпі та буде плакати від розчарування.

З трибун Олд Траффорд він спостерігав за тріумфом Андрія Шевченка. France Football згодом визнав його найкращим футболістом 2003 року, але біль через втрачену можливість не минав аж до завершення кар'єри.