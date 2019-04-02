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Тоттенхем має намір попрощатись з Ор'є влітку

11:16 492 Читать на русском
Тоттенхем має намір попрощатись з Ор'є влітку
Серж Ор'є / Фото AP

Захисник Тоттенхема Серж Ор'є може змінити місце роботи найближчим часом.

Керівництво Тоттенхема хоче продати Сержа Ор'є під час літнього трансферного вікна, повідомляє Get French Football News.

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Нагадаємо, "шпори" придбали француза в ПСЖ влітку 2017-го, віддавши за гравця 25 млн євро.

В поточному сезоні АПЛ 26-річний Ор'є провів 8 поєдинків, в яких відзначився двома асистами.

Після 32-х турів чемпіонату Англії Тоттенхем посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 61 очко.

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Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Серж Ор'є Серж Ор'є Тоттенхем Тоттенхем
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