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Тоттенхем знайшов заміну Еріксену

09:05 587 Читать на русском
Тоттенхем знайшов заміну Еріксену
Крістіан Еріксен / Reuters

Півзахисник Аякса Хакім Зієш може замінити Крістіана Еріксена в Тоттенхемі.

Тоттенхем розглядає варіант з трансфером Хакіма Зієша з Аякса. За допомогою марокканця лондонський клуб сподівається замінити Крістіана Еріксена, який влітку, швидше за все, покине команду, повідомляє The Guardian.

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26-річний Зієш в поточному сезоні провів за амстердамський клуб 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив 18 м'ячів і віддав 16 гольових передач.

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Теги
Англія Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Тоттенхем Тоттенхем Аякс Аякс Хакім Зієш Хакім Зієш
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