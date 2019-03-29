Тоттенхем знайшов заміну Еріксену

Півзахисник Аякса Хакім Зієш може замінити Крістіана Еріксена в Тоттенхемі.

Тоттенхем розглядає варіант з трансфером Хакіма Зієша з Аякса. За допомогою марокканця лондонський клуб сподівається замінити Крістіана Еріксена, який влітку, швидше за все, покине команду, повідомляє The Guardian.

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26-річний Зієш в поточному сезоні провів за амстердамський клуб 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив 18 м'ячів і віддав 16 гольових передач.

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