Тоттенхэм намерен попрощаться с Орье летом

Защитник Тоттенхэма Серж Орье может сменить место работы в ближайшее время.

Руководство Тоттенхэма хочет продать Орье во время летнего трансферного окна, сообщает Get French Football News.

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Напомним, "шпоры" приобрели француза у ПСЖ летом 2017 года, отдав за игрока 25 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ 26-летний Орье провел 8 матчей, в которых отметился двумя ассистам.

После 32-х туров чемпионата Англии Тоттенхэм занимает 4-ю строчку турнирной таблицы, имея в активе 61 очко.

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