Ювентус – Інтер: шоу Роналду з черговим голом, фіаско Де Лігта і неймовірний Буффон, який бере три пенальті

Дербі Італії в рамках Міжнародного кубка чемпіонів завершилося перемогою Ювентуса в серії пенальті (4:3) після результативної нічиєї в основний час. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Міжнародний кубок чемпіонів

Ювентус – Інтер – 1:1 (пен – 4:3)

Голи: Роналду, 66 – Де Лігт, 10 (аг)

Італійські гранди невдало стартували на Міжнародному кубку чемпіонів. Інтер мінімально поступився Манчестер Юнайтед, а Ювентус дивовижним чином програв Тоттенхему. Нові тренери перебудовують команди під себе. Якщо порівнювати з попереднім матчем, Антоніо Конте зробив лише одну зміну в стартовому складі "нерадзуррі", а Мауріціо Саррі випустив 4 інших футболістів з перших хвилин – Де Лігт і Рабйо дебютували в основі.

Перед стартом сезону інсайдери повідомляли, що Роналду буде грати в Саррі центрфорварда. Сьогодні ж Кріш вийшов на лівому фланзі – "дев'ятку" закрив Ігуаїн. Це не завадило португальцю з перших хвилин перебувати в центрі уваги. Він традиційно використовував найменші можливості для удару, йшов у дриблінг і заробляв стандарти.

Був і мінус: Роналду не дуже комфортно почував себе в позиційних атаках. Коли він залишався на бровці, то занадто рідко (за його мірками) отримував м'яч. Коли ж зміщувався в центр, то відбирав зони в Ігуаїна – аргентинець не завжди компенсовував зворотним переміщенням на фланг чи в глибину.

Вже зараз помітно, що Ювентус набирає форм "сарріболу". У центрі поля активно розігрувалися малі трикутники, там же футболісти непогано переміщувалися. Інтер, у свою чергу, значно швидше доводив справу до удару. Атаки "нерадзуррі" були різкішими та гострішими. Особливо виділявся Сенсі, який з глибини протягував м'яч, після чого віддавав хитру передачу або точно пробивав.

Вже на 9-й хвилині Сенсі закрутив під поперечину. Голкіпер впорався, але кутовий став результативним: подача на ближню стійку, пас далі в глибину воротарського, а там м'яч від Де Лігта залетів у сітку Ювентуса. Перший гол 75-мільйонного новачка за "б'янконері", тільки не в ті ворота. Загалом Маттейс виглядав не так погано. Виграв декілька верхових дуелей у своєму штрафному, грамотно відзахищався один в один, не соромився підказувати напрямки передач досвідченому партнеру Бонуччі.

Juventus 0-1 Inter (De Ligt Own Goal) Great corner from Sensi and flick on from Gagliardini pic.twitter.com/hBIja0ZB4n — InterYaLautaro (@InterYaLautaro) July 24, 2019

І все ж Інтер виглядав до перерви краще – рахунок 0:1 був справедливим. Сенсі продовжував розганяти перспективні випади, контратаки не були банальними, багато з них завершувалися ударами. Завершували епізоди Перішіч і Брозовіч. У грі Ювентуса спостерігався притаманний Саррі надлишок академізму, а до ударів з меж штрафного справа не доходила.

У перерві наставник туринців випустив Манджукіча на місце Ігуаїна, після чого команда заграла значно активніше. Почав працювати високий пресинг, почали з'являтися по-справжньому небезпечні моменти. Роналду змістився з лівого флангу в центр, накрутив опонента та бахнув у ближню "шістку" – воротар був на місці. Рабйо обігрався з португальцем і пробив сам – знову Паделлі (єдина зміна від Конте в перерві) на висоті.

Інтер відповів небезпечним пострілом Перішіча у дальній від Буффона кут, але італійського кіпера вчасно підстрахував Деміраль. Кріштіану взяв гру на себе, проскочив суперника та був збитий на лівому куті штрафного майданчика. Португалець сам виконав вирок і не без допомоги рикошету від стінки поцілив прямісінько у дев'ятку воріт Паделлі – 1:1.

Le coup-franc de Cristiano Ronaldo contre l'Inter Milan en amical ... avec un peu de réussite. pic.twitter.com/uhBdqrYx3F — Trivela (@Trivela_FR) July 24, 2019

Вже через декілька хвилин чудовий шанс втратив Гальярдіні, не зумівши пробити Буффона з вигідної позиції. А Паделлі вчасно перехопив м'яч у Роналду, який був готовий оформлювати дубль, обігравши перед цим захисника. Ближче до завершення поєдинку командам явно бракувало "пального" – темп гри помітно знизився, як і гострота поблизу обох воріт.

В основний час глядачі голів більше не побачили, тож долю протистояння вирішила серія пенальті, де виблискував геніальний Буффон. 40-річний кіпер парирував три удари (Раноккія, Лонго, Валеро) та приніс Юве перемогу – 4:3.