Ювентус – Інтер: шоу Роналду з черговим голом, фіаско Де Лігта і неймовірний Буффон, який бере три пенальті

Міжнародний кубок чемпіонів

Ювентус – Інтер – 1:1 (пен – 4:3)

Голи: Роналду, 66 – Де Лігт, 10 (аг)

Італійські гранди невдало стартували на Міжнародному кубку чемпіонів. Інтер мінімально поступився Манчестер Юнайтед, а Ювентус дивовижним чином програв Тоттенхему. Нові тренери перебудовують команди під себе. Якщо порівнювати з попереднім матчем, Антоніо Конте зробив лише одну зміну в стартовому складі "нерадзуррі", а Мауріціо Саррі випустив 4 інших футболістів з перших хвилин – Де Лігт і Рабйо дебютували в основі.

Перед стартом сезону інсайдери повідомляли, що Роналду буде грати в Саррі центрфорварда. Сьогодні ж Кріш вийшов на лівому фланзі – "дев'ятку" закрив Ігуаїн. Це не завадило португальцю з перших хвилин перебувати в центрі уваги. Він традиційно використовував найменші можливості для удару, йшов у дриблінг і заробляв стандарти.

Був і мінус: Роналду не дуже комфортно почував себе в позиційних атаках. Коли він залишався на бровці, то занадто рідко (за його мірками) отримував м'яч. Коли ж зміщувався в центр, то відбирав зони в Ігуаїна – аргентинець не завжди компенсовував зворотним переміщенням на фланг чи в глибину.

Вже зараз помітно, що Ювентус набирає форм "сарріболу". У центрі поля активно розігрувалися малі трикутники, там же футболісти непогано переміщувалися. Інтер, у свою чергу, значно швидше доводив справу до удару. Атаки "нерадзуррі" були різкішими та гострішими. Особливо виділявся Сенсі, який з глибини протягував м'яч, після чого віддавав хитру передачу або точно пробивав.

Вже на 9-й хвилині Сенсі закрутив під поперечину. Голкіпер впорався, але кутовий став результативним: подача на ближню стійку, пас далі в глибину воротарського, а там м'яч від Де Лігта залетів у сітку Ювентуса. Перший гол 75-мільйонного новачка за "б'янконері", тільки не в ті ворота. Загалом Маттейс виглядав не так погано. Виграв декілька верхових дуелей у своєму штрафному, грамотно відзахищався один в один, не соромився підказувати напрямки передач досвідченому партнеру Бонуччі.

Juventus 0-1 Inter (De Ligt Own Goal) Great corner from Sensi and flick on from Gagliardini pic.twitter.com/hBIja0ZB4n