Представники англійського та іспанського клубів погодили бартерний трансфер і працюють над документальною частиною угоди.

Обмін Ламела-Хіль узгоджений, повідомляє журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

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Аргентинський хавбек "шпор" і молодий нападник нервіонців опиняться у нових клубах на постійній основі. Хіль підпише з Тоттенхемом 5-річний контракт. Ламела став лише частиною угоди. Додатково лондонці сплатять ще 25 млн євро.

До слова, минулий сезон Браян Хіль провів за Ейбар на правах оренди. У його активі 30 матчів у всіх турнірах (4 голи, 4 асисти). Натомість Ерік Ламела зіграв 35 поєдинків (4 м'ячі, 1 результативна передача).

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